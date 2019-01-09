В Сургуте осуждены молодые люди за «соль»

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:54:28+03:00

По восемь лет тюрьмы получили преступники Фото: Татьяна Коркина

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Шестнадцать лет тюрьмы на двоих получили два молодых человека из Дзержинска за распространение наркотиков в Сургуте.

Как сообщает управление полиции на транспорте УРФО, в Сургутском городском суде рассмотрено уголовное дело по обвинению 22 и 24 летних мужчина, проживающих в городе Дзержинск Нижегородской области. Именно там они начали распространять наркотики, а в Сургут приехали в апреле этого года, чтобы увеличить свой доход.

Спустя месяц молодые люди были задержаны сотрудниками сургутской транспортной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий. При проведении личного досмотра полицейские изъяли у них наркотическое средство «N-метилэфедрон», называемым «соль», массой 0,5 кг.

Задержанные пояснили, что в Сургуте проживали на съемных квартирах, которые меняли несколько раз в неделю. В ходе обыска последней из арендованных квартир, полицейские изъяли электронные весы, более пяти тысяч фасовочных пакетов, сим-карты различных операторов и банковские карты.

Суд назначил наркосбытчикам по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.