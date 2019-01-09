Миллион рублей и 100 килограмм гуманитарного груза югорчане погорельцам из Талинки

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:58:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар 17 декабря 2018 года в многоквартирном доме в Талинке оставил без крыши над головой 83 человека, в числе которых 30 детей.

Югорчане организовали сбор средств, а также всех необходимых вещей.

По информации «SiTV», жители Октябрьского, Советского, Кондинского, Белоярского, Ханты-Мансийского районов, Ханты-Мансийска, Сургута и других населенных пунктов Югры передали погорельцам продукты питания, одежду, обувь, посуду, бытовую технику, постельные принадлежности и деньги.

В итоге за пару недель на счет благотворительного фонда поступило около одного миллиона 350 тысяч рублей. К сбору подключились в том числе местные промышленные предприятия, отделения политических партий. Также жителями Югры и других регионов Урала для погорельцев было собрано более 100 килограммов гуманитарного груза.