В Сургуте директор фирмы остался без работы на год за задержку зарплаты

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:47:59+03:00

Руководитель регулярно уклонялся от расчёта с работниками

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Руководитель одной из фирм Сургута при увольнении сотрудника не торопился рассчитаться с уволенным сотрудником. Мужчина обратился в прокуратуру.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, проверка показала, что перед уволившимся работником образовалась задолженность по заработной плате за июль 2018 года и окончательному расчёту при увольнении на общую сумму 90 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор предприятия дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и был оштрафован.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении руководителя предприятия дело об административном правонарушении. Суд назначил правонарушителю наказание в виде дисквалификации на 1 год.

После вмешательства прокуратуры трудовые права гражданина восстановлены - задолженность по оплате труда и окончательный расчёт при увольнении выплачены в полном объеме.