Югра переходит на новую систему обращения с коммунальными отходами

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:27:05+03:00

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С 1 января 2019 года за вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов в Югре отвечает Единый оператор. При этом установлен тариф за «мусор» еа каждого проживающего в округе жителя. Он варьируется в зависимости от муниципалитета.

Между тем в правительстве Югры заявили о поэтапном переходе на новую систему обращения с коммунальными отходами. Смысл «мусорной» реформы в том, что контроль транспортировки мусора, уменьшение объемов захоронения и размещение отходов будет осуществляться на специализированных объектах вместо свалок.

«Югра-Экология» стала региональным оператором – в округе начали выстраивать четкую, понятную схему движения отходов. Поскольку раньше было иначе, пришлось изменить единый тариф на услугу, которая теперь считается коммунальной и рассчитывается на число жильцов.

Цену утвердила Региональная служба по тарифам. В нее включены только экономически обоснованные затраты регионального оператора, в том числе связанные с транспортированием и размещением отходов.