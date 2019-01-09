В Нягани последний балок снесут в 2019 году

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:52:08+03:00

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Власти Нягани объявили 2019-й последним годом балков. Об этом заявил начальник Управления жилищной политики администрации города Андрей Романенко.

- В уходящем 2018-м по программе «Сотрудничество» завершаем расселение семи вагонообразований, - отметил чиновник. – Здесь участвуют 213 семей из вагон-городков «УзТДС», «НГДУ», «МУ-5», «Гидронамыв», «АТХ», поселок «Западный». Двадцатого декабря 2018 года данная работа была завершена.

В октябре прошлого года было получено новый транш на расселение всех оставшихся в Нягани вагонообразований согласно очередности, установленной городской Думой. То есть работаем по оставшимся тринадцати вагонообразованиям: от «КлТПС» и так далее – до последнего балка на Финском комплексе. До завершения 2019 года все оставшиеся 536 строений, в которых на сегодня проживают 1 537 горожан, должны быть расселены и демонтированы. На это уже в октябре всем жителям балочных массивов выданы уведомления. Денежные лимиты – 1 миллиард 319 миллионов рублей – до муниципалитета доведены. Сейчас мы ведем прием заявлений и уже начинаем выдачу гарантийных писем, которые будут действовать до первого июня 2019 года.

Жильцы балков переедут в новоё жилье. Критерии поиска жилья для переселяемых из балочных массивов остаются прежними: либо новостройки; либо на вторичном рынке капитальное жилье не старше 15 лет, либо дома в деревянном исполнении не старше 7 лет.