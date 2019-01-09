2019-01-09T10:42:31+03:00
Происшествия

В Нефтеюганском районе охотник вместо лося застрелил собственного сына

Выстрел оказался метким
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Трагический случай на охоте в Нефтеюганском районе 3 января. Охотник случайно застрелил родного сына, перепутав его с лосем.

Как сообщили в следственном комитете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в условиях недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект, будучи уверенным, что это лось. Подойдя ближе, охотник увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

По данному факту следователями Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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