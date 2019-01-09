В Югре запущен проект «Волонтёры Победы»

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:35:31+03:00

Будет работа с архивами Восточной Европы и стран СНГ

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Новый добровольческий проект поможет узнать семейную историю каждого из жителей Югры. Спектр работы организации «Волонтёры Победы» будет расширен с 2019 года.

По информации создателей проекта «Моя история», он призван помочь жителям округа полнее узнать историю своих семей. Особенно тем, чьих дедов и прадедов в XX веке репрессировали или они погибли во время Первой мировой или Великой Отечественной войн.

В Югре разработан план обучения молодых людей, согласно которому волонтеры будут помогать югорчанам разыскивать в Государственном архиве Российской Федерации необходимую и актуальную для семей информацию. Раньше эта работа была довольно затратной - единственным путём поиска информации была поездка в Москву для получения доступа к документам.

Кроме того, предполагается, что в рамках нового проекта волонтёры Победы будут работать и с архивами Восточной Европы и стран СНГ.