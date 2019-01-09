Страшный пожар в Октябрьском районе унёс жизнь дедушки и маленького внука
Возгорание случилось по причине неисправности электрооборудования
Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Жуткая трагедия случилась в поселке Большой Камень Октябрьского района. В ночь с 1 на 2 января в огне заживо сгорели дедушка и маленький внук.
Как сообщает следственный комитет Югры, в одном из домов посёлка Большой Камень в частном доме произошел пожар, унесший жизни малолетнего ребенка и его дедушки.
Следователи Няганского межрайонного следственного отдела совместно возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, пожар произошел в результате нарушений правил эксплуатации электрооборудования. По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.