Страшный пожар в Октябрьском районе унёс жизнь дедушки и маленького внука

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:24:03+03:00

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Жуткая трагедия случилась в поселке Большой Камень Октябрьского района. В ночь с 1 на 2 января в огне заживо сгорели дедушка и маленький внук.

Как сообщает следственный комитет Югры, в одном из домов посёлка Большой Камень в частном доме произошел пожар, унесший жизни малолетнего ребенка и его дедушки.

Следователи Няганского межрайонного следственного отдела совместно возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, пожар произошел в результате нарушений правил эксплуатации электрооборудования. По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.