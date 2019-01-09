Сургутяне получили расчётки за коммуналку с «космическими» суммами

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:59:21+03:00

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В Сургутском районе одна из самых высоких в Югре плата за коммуналку. Какого же было удивление сургутян, когда они получили декабрьские расчётки за услуги ЖКХ с космической суммой.

Неприятный сюрприз ожидал жильцов домов, обслуживаемых компанией ДЕЗ ВЖР.

В среднем повышение цены составило 2000 рублей. Некоторые увидели сумму на 3-4 тысячи выше обычной. И всё это — за отопление. Так как в декабре было не так много холодных дней, у сургутян начисленная сумма вызвала оправданное негодование.

В ДЕЗ ВЖР пояснили, что в этом году Городские тепловые сети предложили всем управляющим компаниям снять показания дважды: 22 числа, как это происходит каждый месяц и 31 декабря, чтобы ровно "закрыть" год. В итоге в декабре тариф за теплоснабжение домов подсчитан за 40 дней.

Как пояснили в управляющей компании, в феврале люди получат платежки с суммой меньше обычного, так за январь отопление будет подсчитано за период в 22 дня. Решение принимала каждая УК отдельно, поэтому такой сюрприз ждал не всех сургутян.