Житель Кондинского района отдал 60 тысяч рублей за страховку несуществующего кредита

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:50:17+03:00

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Преступники воспользовались ожиданием кредита мужчины и лишили его сбережений. Вместо получения денег, он отдал свои.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Кондинского района с заявлением о совершении мошенничества обратился 39-летний житель поселка Мортка. Мужчина пояснил, что несколько дней назад на одном из сайтов оставил заявку на получение кредита.

Ему позвонила неизвестная и, представившись сотрудником банка, сообщила, что ему одобрен кредит на заявленную сумму. Однако для его получения необходимо оплатить страховку в размере 60 тысяч рублей. После перечисления денег, лже-сотрудница финансовой организации перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.