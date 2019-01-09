Замглавы Пыть-Яха судят за подлог документов

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:00:02+03:00

Изменить размер текста: A A

У заместителя главы города – начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Пыть-Яха оказался поддельный документ об образовании.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, начальник управления при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете предъявил диплом о высшем образовании Северо-Осетинского государственного университета, полученный им якобы в 1989 году. Данный документ позволил ему поступить в Дагестанский государственный технический университет сразу на 6 курс и, проучившись 1 год, получить диплом по специальности менеджера.

Вместе с тем, в указанном университете он никогда не учился, диплом не выдавался. Таким образом, документы о высшем образовании, являющиеся обязательным требованием к замещению должности заместителя главы, недействительны.

Прокуратура города направила в Пыть-Яхский городской суд исковое заявление о признании недействительными дипломов о высшем образовании, отмене распоряжения о его назначении на должность заместителя главы города, расторжении трудового договора с ним администрацией города. Пыть-Яхским городским судом требования прокурора удовлетворены.

Кроме того, в отношении зама возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.