2019-01-09T09:00:02+03:00
Происшествия

Замглавы Пыть-Яха судят за подлог документов

Документ об образовании оказался недействительным
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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У заместителя главы города – начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Пыть-Яха оказался поддельный документ об образовании.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, начальник управления при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете предъявил диплом о высшем образовании Северо-Осетинского государственного университета, полученный им якобы в 1989 году. Данный документ позволил ему поступить в Дагестанский государственный технический университет сразу на 6 курс и, проучившись 1 год, получить диплом по специальности менеджера.

Вместе с тем, в указанном университете он никогда не учился, диплом не выдавался. Таким образом, документы о высшем образовании, являющиеся обязательным требованием к замещению должности заместителя главы, недействительны.

Прокуратура города направила в Пыть-Яхский городской суд исковое заявление о признании недействительными дипломов о высшем образовании, отмене распоряжения о его назначении на должность заместителя главы города, расторжении трудового договора с ним администрацией города. Пыть-Яхским городским судом требования прокурора удовлетворены.

Кроме того, в отношении зама возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

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