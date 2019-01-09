2019-01-09T08:49:24+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске торжественно закрыт проект «Новогодняя столица»

Он прошёл в пятый раз
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Торжественное закрытие пятого проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» состоялся в столице Югры 7 января.

Во время новогодних каникул практически каждый день жители и гости окружного центра становились участниками событий на любой вкус: «День огня», этно-соревнования «Кркам Ёх», шоу ростовых кукол «Новогодние игрушки» на ЧУМовой улице, Новогодняя ночь, гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус», город профессий, мастер-классы и развлечения в «Резиденции Ёлки, соревнования по зимнему триатлону IceMan, фестиваль технический видов спорта «Экстремальная зима», SPA-фестиваль и автоквесты, творческие программы в музеях, спектакли в концертных залах - всё это и многое другое подготовлено организаторами и партнёрами проекта для активного, творческого и вдохновляющего на весь предстоящий год отдыха!

Новинками сезона стало звание лучшего банщика Ханты-Мансийска, определённого в рамках SPA-фэста, «Удостоверение участника» проекта, благотворительный аукцион и автоквест по Ханты-Мансийскому району.

Посетителями площадок и участниками мероприятий проекта стали не только жители югорской столицы, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Франции, Нидерландов, Белоруссии, Молдавии, Украины и других стран.

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