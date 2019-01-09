Три кражи совершила жительница Нижневартовска в магазинах бытовой химии

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:29:43+03:00

Она находится под подпиской о невыезде

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Вартовчанка сумела украсть товар на девять тысяч рублей. На женщину завели уголовные дела.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске сотрудниками полиции задержана 35-летняя женщина, подозреваемая в кражах. Дама трижды похитила из магазинов бытовой химии по улице Ханты-Мансийской и Дружбы Народов товар на сумму более 9000 рублей. Возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 32, из них: 2 факта причинения вреда здоровью, 2 факта незаконного оборота наркотических средств и 6 краж.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 7 ранее зарегистрированных преступлений, из них: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, мошенничество, угон и 3 кражи.