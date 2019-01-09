Два года тюрьмы получили похитители нефти из Югры
Качать нефть из трубы у преступников не вышло, хотя они успели сделать врезку в трубопровод. Их задержали полицейские.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, Пыть-Яхский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех жителей Пыть-Яха и Сургутского района.
Мужчины признаны виновными в покушении на кражу из нефтепровода, организованной группой.
В ноябре 2017 года подсудимые произвели несанкционированную врезку в нефтепровод и перекачивали нефть в цистерну автомобиля.
Однако злоумышленники довести умысел до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В результате своевременного вмешательства сотрудников полиции предотвращен ущерб нефтедобывающей компании на сумму более 220 тысяч рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы от 1 года 8 месяцев до 2 лет 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.