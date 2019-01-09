2019-01-09T08:01:00+03:00
Происшествия

Два года тюрьмы получили похитители нефти из Югры

Они сделали врезку в нефтепровод
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Качать нефть из трубы у преступников не вышло, хотя они успели сделать врезку в трубопровод. Их задержали полицейские.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, Пыть-Яхский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех жителей Пыть-Яха и Сургутского района.

Мужчины признаны виновными в покушении на кражу из нефтепровода, организованной группой.

В ноябре 2017 года подсудимые произвели несанкционированную врезку в нефтепровод и перекачивали нефть в цистерну автомобиля.

Однако злоумышленники довести умысел до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В результате своевременного вмешательства сотрудников полиции предотвращен ущерб нефтедобывающей компании на сумму более 220 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы от 1 года 8 месяцев до 2 лет 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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