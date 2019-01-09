2019-01-09T07:51:43+03:00
Происшествия

За двое суток в Югре в 17 ДТП пострадали 25 человек. Есть погибшие

Водители пренебрегли правилами дорожного движения
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Два смертельных ДТП случились 7 и 8 января в Ханты-Мансийском автономном округе. В обоих случаях погибли водители иномарок.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 7 января в 15:25 на 20 км автодороги «СургутНижневартовск», в Сургутском районе, 28-летняя водитель за рулём «Chevrolet Spark» при обгоне выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, врезалась в металлическое ограждение, далее автомобиль от удара откинуло на встречку, где произошло столкновение с грузовиком «УРАЛ», который от удара выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Террано».

В результате происшествия, водитель автомобиля «Chevrolet Spark» погибла, пассажир этого же автомобиля и пассажир автомобиля «Ниссан Террано», 7-летний мальчик доставлены в медицинское учреждение.

8 января в 16:00 на 95 км автодороги «Сургут – Когалым», в Сургутском районе, водитель «Хендэ Солярис» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ТАТРА» под управлением водителя, мужчины, 1970 года рождения.

В результате происшествия, водитель автомобиля «Хендэ Солярис» погиб на месте.

За отчетный период на территории округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 25 – получили ранения, в том числе 5 несовершеннолетних.

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