2019-01-09T07:20:38+03:00
Общество

В новогодние праздники в Югре зарегистрирован 41 пожар

Пострадали 2 человека
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Горели квартиры, жилые дома и вагончики, автомобили и дачи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, с 1 по 8 января на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 41 пожар. На пожарах спасены 3 человека, эвакуированы - 16. Травмы получили 2 человека.

Спасено материальных ценностей на сумму более 118 миллионов рублей.

Основные причины бытовых пожаров – нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (16 случаев), печей (6 случаев), неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства (4 случая), неосторожное обращение с огнем (3 случая).

За 8 дней нового года пожарно-спасательные подразделения 30 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, а также проводились работы по предотвращению возгорания транспортных средств и смыву топлива с дорожного полотна. Спасены 2 человека.

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