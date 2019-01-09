В Ханты-Мансийске на гонке снегоходов встретились 34 спортсмена

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:00:44+03:00

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В столице Югры прошли открытые соревнования по снегоходному кроссу на Кубок главы города Ханты-Мансийска.

Специально для экстремальных заездов на снегоходах на территории возле гостиницы «Олимпийская» построена специальная трасса, предусмотрена зона для болельщиков, с хорошим обзором состязаний.

Фестиваль «Экстремальная зима» стал традиционным и проводится уже в четвертый раз. Впервые в этом году в югорской столице эффектные трюки и экстремально-агрессивный стиль вождения вызвались демонстрировать 34 участника из Югры, Ямала и Тюмени. В зрительской зоне собралось свыше тысячи гостей и жителей Ханты-Мансийска.

Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Так же в этом году впервые в рамках фестиваля состоялись показательные выступления по кроссу на снегоходах с участием юных спортсменов.

Самому младшему из экстремалов исполнилось 4 года. Все ребята воспитанники различных спортивных клубов Ямала.

Главным зрелищем фестиваля стали мужские заезды. Спортсмены состязались на снегоходах класса «Спорт», к которому относятся снегоходы всех марок и моделей с длиною гусеницы не более 129 дюймов.

Победителем открытых соревнований по снегоходному кроссу на Кубок главы Ханты-Мансийска стал многократный чемпион России Дмитрий Скляров из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что «Экстремальная зима» - последнее мероприятие в перечне новогоднего маршрута. Теперь самые активные соберутся 7 января в 16:00 на центральной площади города, где состоится торжественное закрытие проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица». Там будут разыграны призы среди обладателей «Удостоверений участника».