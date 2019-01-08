В Югре прошёл спектакль «Таинственная ночь Рождества»

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:43:30+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на спектакле «Таинственная ночь Рождества», подготовленным театральным коллективом ханты-мансийской православной гимназии. Как рассказали в пресс-службе правительства округа, постановка была посвящена народным традициям Рождества и историческому событию праздника, отмеченного в Ханты-Мансийске ночным салютом.

По словам митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, в наступившем в России Году театра у православной самодеятельной труппы появились новые возможности стать полноценным православным театром. Его Высокопреосвященство поздравил присутствующих с праздником и подчеркнул, что Сын Божий пришёл в мир научить человечество правильно жить.

- Если мы постараемся стать чуть лучше, добрее к окружающим нас, то и мир вокруг будет меняться к лучшему, - отметил он.

Помимо всего прочего, в фойе КТЦ «Югра-Классик» была развёрнута выставка рождественских работ декоративно-прикладного творчества образовательных организаций Ханты-Мансийска. На старте Года семьи в Югре звучала созвучная семейной рождественская тема, а для малышей были организованы хороводы у рождественской ёлки.