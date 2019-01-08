2019-01-08T10:37:01+03:00
Происшествия

Губернатор Югры поручила оказать помощь пострадавшим в ДТП в Свердловской области

Четверо из них - жители Югорска
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/shtabugraФото: https://vk.com/shtabugra
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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова поручила департаментам социального развития и здравоохранения округа оказать пострадавшим в ДТП в Свердловской области необходимую помощь. Авария произошла 6 января на автотрассе Ивдель – Югра. В результате столкновения двух легковушек пострадали 8 человек, четверо из которых – жители Югорска.

Сейчас пострадавшие находятся на лечении в больницах Свердловской области, глава округа поручила определить дальнейшую тактику их лечения.

Сейчас рассматривается возможность двоих взрослых в екатеринбургский травматологический центр, двоих подростков – в больницу Югорска.

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