Губернатор Югры поручила оказать помощь пострадавшим в ДТП в Свердловской области

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:37:01+03:00

Четверо из них - жители Югорска

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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова поручила департаментам социального развития и здравоохранения округа оказать пострадавшим в ДТП в Свердловской области необходимую помощь. Авария произошла 6 января на автотрассе Ивдель – Югра. В результате столкновения двух легковушек пострадали 8 человек, четверо из которых – жители Югорска.

Сейчас пострадавшие находятся на лечении в больницах Свердловской области, глава округа поручила определить дальнейшую тактику их лечения.

Сейчас рассматривается возможность двоих взрослых в екатеринбургский травматологический центр, двоих подростков – в больницу Югорска.