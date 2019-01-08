8 Янв. 2019 2019-01-08T09:39:17+03:00

Жительница Сургута хотела купить стройматериалы, но осталась без товара и без денег Фото: Татьяна Коркина

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В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в дежурную часть поступило заявление от 58-летней женщины, которая рассказала, что неизвестные похитили у неё 45 тысяч рублей.

Установлено, что заявительница хотела купить строительные материалы через сайт бесплатных объявлений в Интернете. Связавшись с продавцом, она сделала несколько операций по переводу денег в счёт оплаты и доставки товара, однако продавец, получив деньги, перестал выходить на связь. Женщина не получила товар и осталась без денег.

Сейчас мошенников ищут. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.