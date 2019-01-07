2019-01-07T23:19:53+03:00
Общество

Погода в Югре 8 января: облачно и умеренный снег

Днём до -11 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 8 января: облачно и умеренный снегПогода в Югре 8 января: облачно и умеренный снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре 8 января ожидается облачность с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -15,-20 ºС, при прояснениях -23…-28… ºС, по северным районам -29…-34… ºС, днем -11…-16… ºС, местами -20…-25… ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -15…-17 ºС, днем -11…-13 ºС.

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