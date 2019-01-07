Погода в Югре 8 января: облачно и умеренный снег
Днём до -11 градусов
Погода в Югре 8 января: облачно и умеренный снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Югре 8 января ожидается облачность с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью -15,-20 ºС, при прояснениях -23…-28… ºС, по северным районам -29…-34… ºС, днем -11…-16… ºС, местами -20…-25… ºС.
В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -15…-17 ºС, днем -11…-13 ºС.