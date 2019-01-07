В Сургуте пьяная подружка стащила у знакомого смартфон

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:40:00+03:00

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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней девушки, которая подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в дежурную часть полиции поступило заявление от 33-летнего мужчины, который сообщил, что у него украли телефон стоимостью более 47 тысяч рублей. Во время оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили причастность к совершению преступления знакомой заявителя. Девушка распивала спиртные напитки со знакомым, а когда он уснул, похитила его смартфон.

Теперь девушке грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.