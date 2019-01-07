Двух жительниц Кондинского района ХМАО-Югры обманули мошенники

7 Янв. 2019 2019-01-07T15:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кондинском районе возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества в отношении двух местных жительниц. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

В первом случае в полицию обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что разместила в Интернете объявление о продаже квартиры в Урае. Спустя какое-то время ей на мобильный позвонил потенциальный покупатель и предложил внести задаток за жильё. Звонивший попросил подойти к банкомату и набрать комбинацию цифр, которые пришли ей на телефон. Купившись на россказни мошенников, она подошла к банкомату со своей картой и выполнила все поручения звонившего. После этого с её счёта были списаны 15 тысяч рублей.

Во втором случае жертвой мошенников стала 60-летняя жительница посёлка Междуреченский, в результате взлома странички в соцсети. Там ей пришло сообщение от одноклассницы о том, что банк в честь юбилея проводит розыгрыш денежных призов. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно было зайти по ссылке и зарегистрироваться, однако в сообщении не было самого сайта, одна ссылка. Женщина всё выполнила и, спустя какое-то время, ей пришло сообщение с просьбой предоставить данные банковской карты, на которую можно будет отправить денежный приз.

Женщина, не задумываясь, это сделала. В результате с банковского счета исчезло более 40 тысяч рублей. Потерпевшая позвонила подруге и узнала, что страница той была взломана и в настоящее время заблокирована. Только тогда она поняла, что ее обманули.