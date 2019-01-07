2019-01-07T15:19:04+03:00
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск

Авария произошла около 16 часов дня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Один человек погиб в ДТП на трассе Сургут – НижневартовскОдин человек погиб в ДТП на трассе Сургут – НижневартовскФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На 19 километре трассы «СургутНижневартовск» сегодня, 7 января, около 15.50 местного времени произошло ДТП с участием трёх автомобилей – «Шевроле», «Ниссан» и «Урал».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, по предварительной информации, в результате аварии погиб один человек.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте пьяная подружка стащила у знакомого смартфон
Двух жительниц Кондинского района ХМАО-Югры обманули мошенники
В Югре прошли соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Главы Ханты-Мансийска
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил православных с Рождеством
Погода в Югре 7 января: ожидается слабая метель
Опубликовано видео с места пожара на Приобском месторождении нефти в ХМАО-Югре
В Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожар
Погода в Югре 6 января: в Сочельник ожидается изморозь и снег
Более сотни жителей Ханты-Мансийска «попробовали Югру на вкус»
В Югорске мошенники навесили женщине лапши на уши, рассказав про липовую компенсацию за БАДы
Как будут ходить автобусы в Когалыме с 5 января
Югорчанам напомнили основные правила при передвижении по ледовым переправам
Жители Ханты-Мансийска ознакомились с бытом народов ханты и манси
Погода в Югре 5 января: облачно с прояснениями