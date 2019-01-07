7 Янв. 2019 2019-01-07T15:19:04+03:00

Один человек погиб в ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск Фото: Татьяна Коркина

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На 19 километре трассы «Сургут – Нижневартовск» сегодня, 7 января, около 15.50 местного времени произошло ДТП с участием трёх автомобилей – «Шевроле», «Ниссан» и «Урал».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, по предварительной информации, в результате аварии погиб один человек.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.