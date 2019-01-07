В Югре прошли соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Главы Ханты-Мансийска

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:19:34+03:00

Фестиваль «Экстремальная зима» проводится уже в четвертый раз

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В Югре прошли открытые соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Главы города Ханты-Мансийска. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для экстремальных заездов на снегоходах около гостиницы «Олимпийская» построили специальную трассу с зоной для болельщикрв.

Фестиваль «Экстремальная зима» проводится уже в четвертый раз. Впервые в 2019 году свои возможности решили показать 34 участника из Югры, Ямала и Тюмени. В зрительской зоне собралось свыше тысячи гостей и жителей Ханты-Мансийска. Кроме того, в этом году впервые состоялись показательные выступления по кроссу на снегоходах с участием юных спортсменов.

Как отметил начальник Управления спорта и молодежной политики города Ханты-Мансийска Андрей Корчак, в 2019 году на фестиваль собралось рекордное количество участников фестиваля.

- Также новым решением стали детские заезды, где участники выступают на специальных снегоходах малой мощности. Это отдельное удовольствие – посмотреть за ребятишками, занимающимися данным видом спорта, - рассказа он.

Главным зрелищем фестиваля стали мужские заезды. Мужчины соревновались на снегоходах класса «Спорт», к которому относятся снегоходы всех марок и моделей с длиною гусеницы не более 129 дюймов. Помимо зрелищных гонок зрители смогли насладиться огненным шоу с факелами и фейерверками, выступлением ханты-мансийской танцевальной группы черлидеров, и попробовать вкусности на фуд-корте.