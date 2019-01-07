Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел поздравил православных с Рождеством

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:32:19+03:00

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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Югры.

По окончании литургии он поздравил священнослужителей и паству с праздником и огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви.

Также Митрополит обратился с видеопоздравлением ко всем православным.