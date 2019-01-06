Погода в Югре 7 января: ожидается слабая метель
Днём около -15 градусов
Погода в Югре 7 января: ожидается слабая метельФото: Татьяна Коркина
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В Югре 7 января ожидается облачность с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, изморозь, слабая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура ночью -16,-21 ºС, при прояснениях -23,-28 ºС, днем -11,-16 ºС, местами -18,-23 ºС.
В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -17,-19 ºС, днем -11,-13 ºС.
С Рождеством вам, дорогие читатели!