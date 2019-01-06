2019-01-06T00:14:47+03:00
Общество

Погода в Югре 6 января: в Сочельник ожидается изморозь и снег

Днём около -15
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода в Югре 6 января: в Сочельник ожидается изморозь и снегПогода в Югре 6 января: в Сочельник ожидается изморозь и снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Югре 6 января ожидается облачность с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории снег различной интенсивности, поземок, изморозь. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -17,-22 ºС, при прояснениях -25,-30 ºС, по южным районам -10,-15 ºС, днем -10,-15 ºС, местами -20,-25 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20 ºС, днем -11,-13 ºС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре на Приобском месторождении произошёл крупный пожар
Более сотни жителей Ханты-Мансийска «попробовали Югру на вкус»
В Югорске мошенники навесили женщине лапши на уши, рассказав про липовую компенсацию за БАДы
Как будут ходить автобусы в Когалыме с 5 января
Югорчанам напомнили основные правила при передвижении по ледовым переправам
Жители Ханты-Мансийска ознакомились с бытом народов ханты и манси
Погода в Югре 5 января: облачно с прояснениями
В Югре ночью угнали сразу две «Лады»
В Ханты-Мансийске состоялся банный фестиваль
Охранники гипермаркета из Сургута не дали украсть уголовнику обувь, наушники и перчатки
В Югре на Рождество придут морозы
Юный вартовчанин ограбил знакомого
В Нягани бездомный съел голодную мать-собаку
В ХМАО в ДТП погиб водитель скорой помощи
Погода в Югре 4 января: -14 градусов и снегопады
Хантымансийцам предлагают провести выходные на "ЧУМовой улице
Пенсионер из Нефтеюганска угнал авто от роддома
Погода в Югре: -14 градусов и снегопад
В Югре перед новым годом незаконно срубили 11 ёлочек
В Сургуте проверяют дома с газовым оборудованием
Жительница Сургута осквернила буддийскую статую и прокляла общину
Вартовчанам напомнили о комендантском часе
За четыре выходных на дорогах Югры погибли 7 человек
Погода в Югре 2 января: -18 градусов и слабая метель
В парке «За Саймой» собрались трезвенники Сургута
В Сургуте поступил в продажу электронный проездной «Карта горожанина»
Погода в Югре 1 января: -19 градусов и небольшой снег