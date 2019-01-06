6 Янв. 2019 2019-01-06T00:14:47+03:00

Погода в Югре 6 января: в Сочельник ожидается изморозь и снег Фото: Татьяна Коркина

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В Югре 6 января ожидается облачность с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории снег различной интенсивности, поземок, изморозь. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -17,-22 ºС, при прояснениях -25,-30 ºС, по южным районам -10,-15 ºС, днем -10,-15 ºС, местами -20,-25 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -18,-20 ºС, днем -11,-13 ºС.