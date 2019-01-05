Более сотни жителей Ханты-Мансийска «попробовали Югру на вкус»

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:02:22+03:00

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В Ханты-Мансийске подвели итоги традиционного гастрономического фестиваля «Попробуй Югру на вкус». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, экспертное жюри выбрало лучших поваров из девяти ресторанов столицы Югры в номинациях «КлюкваФест», «Рыбный шедевр» и «ЭтноВкус».

Лучшим десертом признали творение ресторана «Кинза», лучшим блюдом из рыбы – блюдо от поваров ресторана «Molly O’Brain». Лучшим этновкусом стали блюда сразу трёх заведений – «Диван-сарай», «Кинза» и «Molly O’Brain». Победители получили дипломы и денежные премии. Кстати, по результатам конкурсных заданий жюри установило дополнительные номинации. Так, повара ресторана «Миснэ» награждены поощрительными призами и дипломами за сохранение национальных традиций, а ресторан быстрого питание «Назымчанка» отмечен за командный дух.

Пока шеф-повара боролись за звание лучшего, на других площадках проводили мастер-классы по разделыванию рыбы, росписи имбирных пряников, приготовлению кофе, блинов, бутербродов. Гурманы смогли отведать такие блюда, как олений язык с овощами, копчённый на кедровых орешках муксун, стерлядь, фаршированная клюквой и кедровыми орехами с белыми грибами жаренными на трюфельном масле и таёжные десерты.