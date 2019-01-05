В Югорске мошенники навесили женщине лапши на уши, рассказав про липовую компенсацию за БАДы

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:54:11+03:00

А та клюнула и перевела им деньги

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В Югорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, об этом сегодня сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Так, на днях в полицию обратилась 41-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестные обманов похитили у неё порядка 30 тысяч рублей. Стражи правопорядка уточнили, что женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником следственного комитета РФ. Он сообщил, что якобы задержал группу, которая занималась изготовлением некачественных лекарств, и женщине полагается компенсация в размере 5 млн рублей за купленные год назад БАДы.

Чтобы составить исковое заявление и оплатить госпошлину в размере 25 тыс. рублей, перевести деньги за адвоката и купить справку о причинённом вреде здоровью этими препаратами, стоимость которой составила 52 тыс. рублей. Под разными предлогами мошенники выудили у женщины около 30 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники устанавливают подозреваемых.