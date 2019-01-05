Югорчанам напомнили основные правила при передвижении по ледовым переправам

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:39:41+03:00

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Сотрудники МЧС по ХМАО-Югре напоминают жителям об основных правилах, которые нужно соблюдать при передвижении по ледовым переправам.

- На лёд нужно выезжать медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час.

- Перед выездом на лёд нужно отстегнуть ремни безопасности.

- На ледовой переправе запрещено останавливаться, совершать рывки, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

- Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

- Не рекомендуется перемещение транспорта при плохой видимости (туман или пурга).

Напомним, что каждую зиму в Югре сдаётся в эксплуатацию от 70 до 90 ледовых переправ. После строительства каждая переправа проверяется на прочность и безопасность, проходит техническое освидетельствование. Люди могут передвигаться по переправам только после того, как инспекторы ГИМС и эксперты признают ледяную дорогу пригодной к эксплуатации.