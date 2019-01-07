2019-01-07T19:17:21+03:00
Звезды

Участники проекта «Голос. Дети» приедут в Ханты-Мансийск на фестиваль «Дух огня»

Мероприятие пройдёт с 1 по 6 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://ugrafest.ru/Фото: http://ugrafest.ru/
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Один из дней XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который с 1 по 6 марта пройдёт в Ханты-Мансийске, посвятят семье и семейным ценностям. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на губернатора ХМАО-Югры Наталью Комарову, это важно, т.к. в Югре следующий год, кроме Года Театра, - Год семьи.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры рассказали, что на нескольких площадках пройдут мастер-классы, творческие встречи и интерактивные программы. По традиции пройдёт и итоговый концерт российского проекта «Читалкин», созданный фондом поддержки и развития кинематографии для детей и юношества «Маленькое кино».

Свои любимые произведения представят юные чтецы, которые исполнят свои любимые произведения. Среди участников – жители ХМАО-Югры, Оренбурга и ЯНАО. Ведущим станет актёр, певец, музыкант Василий Уриевский, а приглашёнными гостями – участники проекта «Голос. Дети» Арина Данилова, Кирилл Скрипник и Яся Дегтярёва.

Также в рамках II Фестиваля семейных кукольных спектаклей «Варежка» югорчане поставят собственные спектакли.

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