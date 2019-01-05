Жители Ханты-Мансийска ознакомились с бытом народов ханты и манси

5 Янв. 2019 2019-01-05T06:05:24+03:00

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В Ханты-Мансийске на ЧУМовой улице, которая полюбилась гостям и жителям Новогодней столицы России, состоялся открытый фестиваль этноспорта традиционных игр финно-угорских народов «Каркам ёх» - «проворные люди». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с бытом и играми народов ханты и манси пришли познакомиться более сотни людей. Гостей встречали коренные югорчане и рассказывали о своих традициях и верованиях.

По словам одного из участников праздника Владимира, их семья каждый день ходит на мероприятия, организованы в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

- Вчера мы парились в баньке, сегодня прыгаем через нарты, уже перетягивали канат и стреляли из лука. Хорошо, что в нашем городе проводится столько различных мероприятий для самых различных возрастов и на самый изысканный вкус именно в период новогодних, рождественских каникул, - рассказал он.

Все желающие смогли поучаствовать в перетягивании каната, охотничьем биатлоне, беге на традиционных охотничьих лыжах и прыжках через нарты.