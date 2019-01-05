2019-01-05T06:05:24+03:00
Звезды

Жители Ханты-Мансийска ознакомились с бытом народов ханты и манси

На ЧУМовой улице прошёл открытый фестиваль
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: администрация Ханты-МансийскаФото: администрация Ханты-Мансийска
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске на ЧУМовой улице, которая полюбилась гостям и жителям Новогодней столицы России, состоялся открытый фестиваль этноспорта традиционных игр финно-угорских народов «Каркам ёх» - «проворные люди». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с бытом и играми народов ханты и манси пришли познакомиться более сотни людей. Гостей встречали коренные югорчане и рассказывали о своих традициях и верованиях.

По словам одного из участников праздника Владимира, их семья каждый день ходит на мероприятия, организованы в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

- Вчера мы парились в баньке, сегодня прыгаем через нарты, уже перетягивали канат и стреляли из лука. Хорошо, что в нашем городе проводится столько различных мероприятий для самых различных возрастов и на самый изысканный вкус именно в период новогодних, рождественских каникул, - рассказал он.

Все желающие смогли поучаствовать в перетягивании каната, охотничьем биатлоне, беге на традиционных охотничьих лыжах и прыжках через нарты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Югре 5 января: облачно с прояснениями
В Югре ночью угнали сразу две «Лады»
В Ханты-Мансийске состоялся банный фестиваль
Охранники гипермаркета из Сургута не дали украсть уголовнику обувь, наушники и перчатки
В Югре на Рождество придут морозы
Юный вартовчанин ограбил знакомого
В Нягани бездомный съел голодную мать-собаку
В ХМАО в ДТП погиб водитель скорой помощи
Погода в Югре 4 января: -14 градусов и снегопады
Хантымансийцам предлагают провести выходные на "ЧУМовой улице
Пенсионер из Нефтеюганска угнал авто от роддома
Погода в Югре: -14 градусов и снегопад
В Югре перед новым годом незаконно срубили 11 ёлочек
В Сургуте проверяют дома с газовым оборудованием
Жительница Сургута осквернила буддийскую статую и прокляла общину
Вартовчанам напомнили о комендантском часе
За четыре выходных на дорогах Югры погибли 7 человек
Погода в Югре 2 января: -18 градусов и слабая метель
В парке «За Саймой» собрались трезвенники Сургута
В Сургуте поступил в продажу электронный проездной «Карта горожанина»
Погода в Югре 1 января: -19 градусов и небольшой снег