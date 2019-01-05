5 Янв. 2019 2019-01-05T01:09:41+03:00

Погода в Югре 5 января: облачно с прояснениями Фото: Татьяна Коркина

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В Ханты-Мансийском автономном округе 5 января ожидается облачность с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. Ветер западных направлений 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью и днем -12…-17… ºС, при прояснениях -22…-27… ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер западных направлений 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью и днем -15…-17… ºС.