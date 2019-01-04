2019-01-04T18:08:58+03:00
Происшествия

В Югре ночью угнали сразу две «Лады»

Один из преступников – подросток
Алена Кульмухаметова
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Сразу два угона случилось в ночь с 30 на 31 декабря в Югре. Оба преступления были раскрыты по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске 32-летний мужчина, находясь на перекрестке улиц Дружбы Народов и 60 лет Октября, угнал «ВАЗ 2110». Подозреваемый был задержан госавтоинспекторами с помощью системы видеонаблюдения. Проводится расследование.

В это же время в поселке Солнечный Сургутского района двое жителей Нефтеюганска 1999 и 2004 года рождения совершили угон автомобиля «Лада Гранта», припаркованного во дворе одного из домов по улице Космонавтов. Угнанный автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции во дворе жилого дома, расположенного в 8 микрорайоне Нефтеюганска, подозреваемые находились в салоне авто. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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