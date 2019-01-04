В Ханты-Мансийске состоялся банный фестиваль

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:15:53+03:00

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Около полутора тысяч любителей бани, спортивных забав и здорового образа жизни побывали на территории гостиничного комплекса «Югорская долина», чтобы принять участие в новогоднем «SPA–фестивале».

Несколько сотен человек парились в банях, специально организованных в палатках на улице и обливались ледяной водой на свежем морозном воздухе. Пока одни наслаждались в парилке, другие играли в хоккей в валенках и танцевали у сцены.

Гости из Франции, ближнего зарубежья, многих городов России и Югры смогли сегодня на себе испытать сибирские оздоровительные процедуры.

«Замечательный день! Именно в таком месте нужно проводить 2 января!!!», -поделился гость фестиваля, выбегая из бани.

Любителей более спокойного и познавательного времяпрепровождения ждали мастер-классы по парению, вязанию веников, фитнесу и здоровому питанию, лайфхаки для красоты и молодости, эко-базар.

В помещении Веллнес-центра можно было посетить тренажёрный зал и бассейн, на уличной площадке отведать уху, шашлыки, шурпу из баранины и другие горячие и холодные закуски.

Также на фестивале работали массажисты, к которым выстраивалась живая очередь из желающих оздоровиться.

- По многочисленным просьбам участников проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» SPA-фестиваль стал традиционным, - отметила руководитель проекта Анна Линкер. - И в этом году мы постарались объединить на одной площадке развлечения на любой вкус. Чтобы каждый, кто пришёл на фестиваль нашёл для себя что-то интересное. Около 1500 человек посетили SPA-фестиваль в этом году, еще несколько лет назад эта цифра достигала 100 человек. А значит, проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» развивается в правильном направлении! С Новым годом и до встречи в 2020-м!