Охранники гипермаркета из Сургута не дали украсть уголовнику обувь, наушники и перчатки

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:45:41+03:00

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Сумма кражи вышла более трёх тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Выяснилось, что кража случилась 30 декабря в Сургуте. Неоднократно судимый 43-летний мужчина пытался похитить из гипермаркета мужские ботинки, перчатки и наушники общей стоимостью более 3 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.

Тем временем в Сургутском районе ранее судимый 22-летний житель поселка Федоровский, находясь в квартире родственницы, похитил из сейфа 140 тысяч рублей и ювелирные украшения стоимостью около 30 тысяч рублей. Злоумышленник распорядился похищенным по собственному усмотрению. Подозреваемый задержан и дал признательные показания.

Днём ранее, 29 декабря, в Нефтеюганском районе установлена причастность 30-летнего оператора одного из предприятий по добыче углеводородного сырья к краже с территории месторождения 62-х метров силового кабеля, принадлежащего предприятию. Ущерб составил около 75 тысяч рублей.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела.