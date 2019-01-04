2019-01-04T14:26:59+03:00
Общество

В Югре на Рождество придут морозы

Столбики термометров опустятся до -39 С
Алена Кульмухаметова
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Фото с портала Салехардской епархииФото с портала Салехардской епархии
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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января местами пройдет снег, изморозь, прогнозируется умеренный ветер переменных направлений.

Температура воздуха в рождественскую ночь составит -22, -27 ºС, при прояснениях -28, -33 ºС, в северо-западных районах -34, -39 ºС, днем -12, -17 ºС, местами -19, -24 ºС, в северо-западных районах -25, -30 ºС.

Отметим, что по поводу расположения купелей югорчанам следует узнавать на сайтах администрации муниципалитетов либо в храмах.

Кроме того, в крупных городах Югры возможно ограничение движения траноспорта в местах скопления людей.

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