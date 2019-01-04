2019-01-04T11:56:53+03:00
Происшествия

Юный вартовчанин ограбил знакомого

Сумма ущерба оказалась внушительная
Алена Кульмухаметова
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Мобильный телефон, наручные часы, две акустические колонки и золотая цепь с крестиком стали добычей 18-летнего грабителя из Нижневартовска. Парень напал на знакомого прямо в его квартире.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, кража случилась Нижневартовске утром 1 января. Ущерб составил около 120 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

За прошедшие выходные и праздничные дни в Югре зарегистрировано 107 преступлений, раскрыто 92, из них: убийство, три факта причинения тяжкого вреда здоровью, одно из которых повлекло смрть потерпевшего, 2 вымогательства, хулиганство, преступление в сфере незаконного оборота оружия, 6 фактов мошенничества, 2 грабежа, 3 угона автотранспорта и 21 кража.

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