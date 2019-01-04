В Нягани бездомный съел голодную мать-собаку

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:54:47+03:00

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Пост-шок появился накануне в группе «Нетипичная Нягань» в социальной сети ВКонтакте. История поражает жестокостью и жалостью к собаке с маленькими щенками.

Как рассказывают няганцы, собака раньше имела хозяев и жила рядом с вагончиком. Не так давно владельцы животного переехали и бросили в вагончике свою ощенившуюся собаку вместе с пятью маленькими щенками.

Волонтёры рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Югры», что щенки помесь овчарки погибают от холода и голода. В этом районе остались жить только два человека, к которым собака и прибегала попросить еды. Ранее малышей-щенят кормила мама, но в морозы овчарку съел бездомный.

Эта собака была съедена

- Информация о том, что собаку съел бомж, 100%, так как звонили в отлов, овчарки там нет. Бездомный нигде не работает и занял вагончик не потому, что он на заработки приехал, а потому что у него нет ни дома, ни работы, маргинальная личность. Питается собаками.

В итоге, щенки остались в заброшенном промёрзшем вагончике совсем одни. Если бездомный увидит их, то также съест. Либо ударят сильные морозы и малыши окоченеют там насмерть, ведь греть их больше некому, - переживает Евгения Радонежская.

Девушка просит откликнуться неравнодушных югорчан и разобрать малышей, избавив их от страшнйо смерти.