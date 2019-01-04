2019-01-04T07:32:48+03:00
Происшествия

В ХМАО в ДТП погиб водитель скорой помощи

Спецмашине с маячками не уступили дорогу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП случилось в четыре утра 3 января в Нижневартовске. Погиб водитель «скорой», спешащей на вызов.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО-Югры, дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрёстке 60 лет Октября – проспект Победы. По предварительным данным, водитель «скорой» двигался с включенными маячками на вызов, не убедился в безопасности маневра и произошло столкновение с автомобилем «Хундай Солярис». От удара обе машины перевернулись. При этом иномарка вылетела за ограждение.

Водитель спецмашины погиб на месте, водитель иномарки госпитализирован с ушибами височной области головы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24