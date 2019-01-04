Погода в Югре 4 января: -14 градусов и снегопады

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:03:26+03:00

В Югре сегодня снегопад Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по северным районам умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -8,-13 ºС, местами -14,-19 ºС.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью -15,-17 ºС, днем -9,-11 ºС.

В Сургуте облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -3 градуса.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер юго-западный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -9, - 8 градусов.