Пенсионер из Нефтеюганска угнал авто от роддома

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:55:24+03:00

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Новогодние приключения завершились для пенсионера из Нефтеюганска полицейским участком. Мужчина, будучи пьян, не ведал, что творит.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 1 января в дежурную часть полиции Нефтеюганска с заявлением об угоне обратился 48-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что автомобиль был угнан днём с территории родильного отделения Нефтеюганской городской больницы.

Спустя 30 минут после угона, разыскиваемый автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД во дворе жилого дома в микрорайоне 16 «А», вскоре установлен и задержан злоумышленник. Им оказался неработающий 61-летний житель Нефтеюганска.

Задержанный мужчина привлечен госавтоинспекторами к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Мужчина вину признал полностью.