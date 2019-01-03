2019-01-03T07:58:34+03:00
Общество

Погода в Югре: -14 градусов и снегопад

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре: -14 градусов и снегопадПогода в Югре: -14 градусов и снегопадФото: Татьяна Коркина
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В четверг в Ханты-Мансийском автономном округе синоптиики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составила -9,-14 °С, местами -15,-20 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днём -12,-14 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -14 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -15 градусов.

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