В Югре перед новым годом незаконно срубили 11 ёлочек

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:30:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Купить на ёлочном базаре было бы дешевле. Об этом думают девять жителей Югры, пойманные со срубленными ёлочками.

Рейды по выявлению таких нарушителей были организованы Природнадзором Югры совместно с полицией с 15 декабря 2018 года. Всего было создано 14 стационарных постов, 40 совместных мобильных групп. Государственными лесными инспекторами Службы проведено 104 рейда, в том числе совместно с сотрудниками УМВД проведено 34 рейдовых мероприятий.

По предварительным итогам работы по охране хвойных молодняков в предновогодний период на 28 декабря инспекторами выявлено 9 случаев незаконной рубки хвойных деревьев, количество срубленных деревьев – 11.

Один нарушитель оштрафован на сумму 3 тысячи рублей, по остальным фактам нарушений материалы находятся на рассмотрении, устанавливаются размеры причиненного ущерба.

Отметим, что население Югры было проинформировано по факту приобретения ёлочек и о штрафных санкциях. Однако любители пойти в лес и незаконно срубить ель всё же нашлись.