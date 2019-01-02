В Югре перед новым годом незаконно срубили 11 ёлочек
Купить на ёлочном базаре было бы дешевле. Об этом думают девять жителей Югры, пойманные со срубленными ёлочками.
Рейды по выявлению таких нарушителей были организованы Природнадзором Югры совместно с полицией с 15 декабря 2018 года. Всего было создано 14 стационарных постов, 40 совместных мобильных групп. Государственными лесными инспекторами Службы проведено 104 рейда, в том числе совместно с сотрудниками УМВД проведено 34 рейдовых мероприятий.
По предварительным итогам работы по охране хвойных молодняков в предновогодний период на 28 декабря инспекторами выявлено 9 случаев незаконной рубки хвойных деревьев, количество срубленных деревьев – 11.
Один нарушитель оштрафован на сумму 3 тысячи рублей, по остальным фактам нарушений материалы находятся на рассмотрении, устанавливаются размеры причиненного ущерба.
Отметим, что население Югры было проинформировано по факту приобретения ёлочек и о штрафных санкциях. Однако любители пойти в лес и незаконно срубить ель всё же нашлись.