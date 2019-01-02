2019-01-02T14:36:13+03:00
Общество

В Сургуте проверяют дома с газовым оборудованием

Рейды пройдут до 10 января
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Со 2 января по квартирам, где установлено газовое оборудование, пройдут внеплановые рейды. Соответствующее поручение о проведении проверок в округе дано губернатором Югры Натальей Комаровой.

Рейды будут проводиться до 10 января 2019 года. Контролировать исполнение поручения в Сургуте будет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

- Данные рейды проводятся в целях обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, будет проверено наличие договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией. Об этом издано постановление Администрации города от 02.01.2019 № 1, — прокомментировали в мэрии Сургута.

Сургутян, в свою очередь, просят отнестись с понимаем к мерам и пропустить проверяющих. Все они будут иметь удостоверения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24