Жительница Сургута осквернила буддийскую статую и прокляла общину

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:58:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сургутянка осквернила медное изваяние буддийской богини Тары. Неадекватные действия горожанки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает паблик «О, Сургут!».

Известно, что статую привезли в Сургут из тибетского монастыря в 2014 году. Её установили вдоль дороги на улице Мелик-Карамова.

Фото с соцсети ВКОнтакте из группы "О, Сургут!"

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения 30 декабря 2018 года. Неизвестная женщина проходила мимо статуи. Затем вернулась, немного покружила у нее, а далее разбила защитное стекло, сорвала флаги и справила нужду рядом с Тарой.

Также преступница оставила пояснительную записку, в которой потребовала убрать статую буддистов из города, так как Россия – православная страна. Кроме того, женщина прокляла буддийскую общину и пожелала гореть им в аду. Об этом сообщил инициатор установки статуи в Сургуте Альберт Леонов.

Заявления в полицию по данному факту не поступала и преступница остаётся безнаказанной.