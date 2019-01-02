Вартовчанам напомнили о комендантском часе
В Нижневартовске действует «комендантский час». Об этом сообщает администрация города.
Детям и подросткам без сопровождения взрослых запрещено находиться с 22 до 6 часов в общественных местах. На улицах, стадионах, в парках, скверах, автобусах, местах развлечений детей после десяти вечера без сопровождения взрослых быть не должно.
- Родители, чьи дети нарушают установленные правила, несут административную ответственность. «Комендантский час» действует и в праздничные дни, - отметили в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска.
Напомним, детьми являются несовершенолетние в возрасте от 0 до 18 лет.