За четыре выходных на дорогах Югры погибли 7 человек

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние дни уходящего года принесли жуткую трагедию в несколько семей. На дорогах Югры погибли семь человек.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 29 декабря в 16:10 на 821 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Ханты-Мансийском районе, водитель грузовика «МАЗ» выехал на полосу для встречного движения, где врезался в автобус «Kia GranBird».

В результате происшествия, водитель и пассажиры автобуса «Kia GranBird», мужчины, 1958, 1964, 1960, 1972 года рождения, водитель автомобиля «МАЗ» погибли на месте, а также 17 пассажиров «Kia GranBird» и пассажир автомобиля «МАЗ» доставлены в больницу. <table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center">

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В этот же день в 11:08 на 96 км автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе грузовика «МАН» столкнулся с грузовиком «IVECO TRAKKER», который от полученного удара допустил наезд на припаркованный на обочине автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН», а автомобиль «МАН», от удара, отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где он допустил столкновение с движущимся во встречном направлении, автомобилем «УРАЛ» и автомобилем «ISUZU».

В результате происшествия, водитель автомобиля «МАН» погиб, пассажир этого же автомобиля доставлен в больницу.

За отчетный период на территории округа зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек погибло и 48 – получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 8800 нарушений правил дорожного движения. Задержано 64 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 34 – за отказ от медицинского освидетельствования и 19 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 41 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.