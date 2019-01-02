Погода в Югре 2 января: -18 градусов и слабая метель

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:59:59+03:00

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В среду, 2 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, слабая метель, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13,-18 ºС, в центральных районах до -24 ºС, в западных -7,-12 ºС.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём: -16,-18 ºС.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -18 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -17 градусов.